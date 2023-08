Detecteur d’or : fonctionnement et conseils pour bien choisir

Il existe plusieurs facteurs qui affectent les performances d’un détecteur d’or. Parmi ces facteurs, on trouve l’environnement dans lequel vous prospectez, la fréquence du détecteur, les caractéristiques d’équilibrage du sol, ainsi qu’une série d’autres spécifications de l’appareil.

Comment fonctionne le détecteur d’or ?

Les détecteurs d’or fonctionnent en transmettant un champ électromagnétique de la bobine de recherche dans le sol. Tout objet métallique se trouvant dans le champ électromagnétique est mis sous tension et retransmet un champ électromagnétique qui lui est propre. La bobine de recherche du détecteur reçoit le champ retransmis et alerte l’utilisateur en produisant une réponse de la cible.

Les détecteurs d’or sont spécifiquement conçus pour rechercher les propriétés particulières de l’or. L’or a un niveau de conductivité différent de tous les autres métaux existants. Les détecteurs de métaux pour l’or sont fabriqués de manière à inclure une discrimination qui exclut la détection d’autres types de métaux.

Les détecteurs d’or vont plus loin dans ce processus en mesurant l’inductance et la conductivité. Fondamentalement, l’inductance fait référence à la quantité de courants de Foucault produits dans la cible. La conductivité fait référence à la facilité avec laquelle ces courants circulent. En mesurant la taille des courants et la vitesse à laquelle ils se déplacent, les détecteurs d’or peuvent calculer la « constante de temps » pour trouver de l’or.

La taille, la forme, la distance d’une cible et d’autres variables environnementales affectent la précision du calcul de la constante de temps du détecteur. Pour compenser, les détecteurs d’or peuvent être recalibrés à la volée pour rechercher une gamme de constantes de temps plus large ou plus étroite.

Les éléments à considérer lors du choix

Les bobines plus grandes détecteront des objets plus grands à des profondeurs plus importantes, tandis que les bobines plus petites détecteront des objets plus petits à des profondeurs moins importantes. Les petites bobines conviennent à la détection des dépôts dans la roche-mère, tandis que les grandes bobines conviennent mieux à la détection des pépites d’or enfouies dans les piles de résidus. Achetez des bobines conçues pour votre modèle de détecteur de métaux. Les bobines ne sont pas interchangeables entre les modèles.

Vous pouvez choisir des commandes automatiques d’équilibrage du sol. Elles s’ajusteront automatiquement en fonction de la teneur en fer des roches, et vous n’aurez pas à régler constamment les commandes. Les détecteurs de métaux étanches peuvent parfois être un grand atout, en particulier lorsque votre prospection ou votre chasse au trésor vous amène dans des rivières d’eau douce, des ruisseaux, des lacs ou même des océans. L’achat d’un détecteur de métaux étanche avec une bobine de recherche étanche peut coûter plus cher au départ, mais il peut vous faire gagner beaucoup d’argent à l’avenir.

En ce qui concerne les détecteurs de métaux à très basse fréquence, la fréquence de fonctionnement de votre détecteur joue un rôle clé dans la détermination des performances de votre appareil dans diverses circonstances. En général, de nombreux détecteurs de métaux sont livrés en standard avec une seule fréquence de fonctionnement réglée en usine. Certains modèles de détecteurs sont dotés de fréquences réglables, ce qui vous permet de modifier la fréquence utilisée en fonction de vos besoins pour un voyage de prospection particulier.